மீண்டும் இணையும் ’இரட்டை இலை’? உச்சகட்ட ஷாக்கில் எடப்பாடி! பொதுக்குழுவில் ஓபிஎஸ் ஜெயிப்பாரா?

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு ஆதரவாக உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பு வெளிவந்துள்ள நிலையில் இனிமேல் அடுத்ததாக பொதுக்குழு நடத்த வாய்ப்பு உள்ளதா அவ்வாறு நடந்தால் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கு வெற்றி கிடைக்குமா என பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்திருக்கிறது.

OPS வசமான அதிமுக

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற விசாரணையில் இந்த வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விசாரிக்கலாம் என்று தெரிவித்த நிலையில் தற்போது சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு ஆதரவாக உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டு நீதிபதி அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என அறிவித்துள்ள நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியின் நியமனம், புதிய பதவிகள் என அனைத்துமே செல்லாததாகி விட்டது.

அதிமுகவின் ஜூலை 11 பொதுக்குழு செல்லாது- ஜூன் 23 க்கு முன்பு இருந்த நிலை நீடிக்கும்-ஹைகோர்ட் அதிரடி

English summary

Is there any possibility of holding the next public meeting now that the High Court verdict has come out in favor of the OPS side? ; ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு ஆதரவாக உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பு வெளிவந்துள்ள நிலையில் இனிமேல் அடுத்ததாக பொதுக்குழு நடத்த வாய்ப்பு உள்ளதா