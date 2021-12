அச்சுறுத்தும் R value.. சென்னை உட்பட பெருநகரங்களில் நிலைமை மிக மோசம்.. நாட்டில் விரைவில் 3ஆம் அலை?

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: நாடு முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், முக்கிய பெருநகரங்களில் வைரஸ் பாதிப்பு நிலை குறித்த அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாகக் குறைந்து வந்த கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் மேல்நோக்கி செல்ல தொடங்கியுள்ளது. நாட்டில் பல மாநிலங்களிலும் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் உயர்கிறது.

குறிப்பாக ஒமிக்ரான் கேஸ்களின் எண்ணிக்கை நாட்டின் பல மாநிலங்களிலும் அதிகரித்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 45 பேருக்கு ஓமிக்ரான் வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் ஒமிக்ரான் திரிபு: சில நல்ல செய்திகளும் ஓரிரு கெட்ட செய்திகளும்

English summary

Sharpest increases in cases are being seen in the major cities – Delhi, Mumbai, Bengaluru, Pune, Kolkata, Chennai and others. Corona third wave in India