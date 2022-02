ரிசல்ட்: தட்டி தூக்கிய திமுக.. தவிடுபொடியான அதிமுக! லைட்டா "உள்ளே வந்துட்ட" பாஜக! படுத்தேவிட்ட மநீம

Chennai

சென்னை: நடந்து முடிந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் "உள்ளாட்சியிலும் நம்ம ஆட்சி" என்ற திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் ஆசை நிறைவேறி, உதயசூரியன் உதயமாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைந்து ஒரு வருடம் ஆகாத நிலையில், சென்னை, கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட 21 மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் பேரூராட்சிகள் என நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளுக்கு கடந்த சனிக்கிழமை தேர்தல் நடைபெற்றது. சட்டசபைத் தேர்தலைப் போலவே திமுக கூட்டணியை தொடர்ந்தது. ஆனால் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த பாஜக, பாமக ஆகியவை தனித்தனியாக போட்டியிட்டன.

இந்த நிலையில்தான், இப்போது ரிசல்ட் வந்துள்ளது. இந்த தேர்தலின் வெற்றியாளர் என்றால் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சொல்லிவிடலாம் அது திமுக கூட்டணி என்று. 21 மாநகராட்சிகளிலும் திமுகவே வெல்ல சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஏறக்குறைய வென்று விட்டது என்று கூட கூறலாம். பெரும்பாலான நகராட்சிகள் பேரூராட்சிகள் ஆகியவற்றையும் ஆளும் கட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது.

