உஷாரய்யா உஷாரு! உங்கள் நெருங்கிய நண்பர் பேஸ்புக் மெசன்ஜரில் அவசரமாக பணம் கேட்கிறரா?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: நமக்கு தெரிந்த நம்பகமான நண்பர் அல்லது உறவுகளின் பெயரில், போலி ஐடி உருவாக்கி, Messenger-ல் வந்து, அவசரத்தேவைக்கு கேட்பது போல, பணத்தை சுருட்டுகிறது ஒரு கும்பல்..மக்களே மிகுந்த கவனத்துடன் இருங்கள்,

நமது தேவைகளுக்காக வசதிகளுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களால் நாம் ஏமாறும் சம்பங்களும் அதிகமாக நடக்கிறது. அந்த ஏமாற்றங்கள் நமது நெருங்கிய உறவுகள், நண்பர்கள் பெயரில் நடக்கும் போது இன்னமும் அதிகமாக நொந்துபோவோம்.

அப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் அண்மைக்காலமாக பேஸ்புக்கில் நடக்கிறது. நெருங்கிய நண்பர்கள், பிரபலமான அரசியல் தலைவர்கள், உறவினர்கள் என நமக்கு மிகவும் தெரிந்தவர்களின் பெயரில் நடக்கிறது.

A gang that creates fake IDs in the name of a trusted friend or relative we know, comes in to Messenger and asks for an emergency, steals money.. people be very careful.