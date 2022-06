Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகர் விஜய் இன்று தனது 48வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வரும் நிலையில், தடுக்கி விழுந்த தமிழ் சினிமாவை காப்பாற்றினீர்கள் அண்ணா..! எப்போது தமிழக மக்களாகிய எங்களை காப்பாற்ற போகின்றீர்கள் அண்ணா என ரசிகர்கள் ஒட்டியுள்ள போஸ்டர் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் விஜய் இன்று தனது 48வது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். இளைய தளபதியாக இருந்து தளபதியாக மாறியுள்ள அவருக்குத்தான் தமிழகத்திலேயே அதிக ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

அடுத்தடுத்து ஹிட் படங்களை கொடுத்து வசூல் மன்னனாக மாறியுள்ள விஜய் அடுத்ததாக வாரிசு படத்தில் நடித்து வருகிறார். பீஸ்ட் படத்தின் எதிர்மறை விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தை பிரபல இயக்குனர் வம்சி இயக்குகிறார்.

தமிழ் சினிமாவை காப்பாற்றிய தளபதி! மக்களை எப்போது காப்பாற்ற போறீங்க? அரசியலுக்கு அழைக்கும் ரசிகர்கள்!

English summary

As actor Vijay celebrates his 48th birthday today, a poster clinging to has sparked controversy as fans wants to him get into politics.