தீப்தி ஷர்மாவின் ஒற்றை சம்பவம்.. தூக்கத்தை இழந்த இங்கிலாந்து.. இந்திய ரசிகர்களின் தெறிக்கும் மீம்ஸ்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக தீப்தி ஷர்மா செய்த ரன் அவுட் (மன்கட்) செய்த சம்பவம் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் தீப்தி ஷர்மாவிற்கு ஆதரவாக இந்திய ரசிகர்கள் மீம்ஸ் வெளியிட்டு பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர். அதில் சிலவற்றை இங்கு பார்க்கலாம்.

சர்வதேச கிரிக்கெட்டின் மெக்கா என்று அழைக்கப்படும் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் இந்திய வீராங்கனை தீப்தி ஷர்மா செய்த ஒற்றை சம்பவம் சர்வதேச ரசிகர்களை திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது. இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி நேற்று இரவு நடைபெற்றது.

இந்திய ஜாம்பவான் ஜுலன் கோஸ்வாமியின் கடைசி ஆட்டம் என்பதால், இந்திய ஆட்டத்தில் வெற்றிபெற வேண்டும் என்று நோக்கத்தோடு இந்திய வீராங்கனைகள் களமிறங்கினர். முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி தீப்தி ஷர்மா மற்றும் ஸ்மிருதி மந்தனாவின் அபார ஆட்டத்தால் 169 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாகியது.

இங்கிலாந்து அணியை கண்ணீர்விட வைத்த "தீப்தி சர்மா".. பிளான் போட்டு தந்த மாஸ்டர்மைண்ட்? கவனிச்சீங்களா!

English summary

Deepti Sharma's run out (mankad) against the England team has created a debate. Indian fans are retaliating by publishing memes in support of Deepti Sharma in this incident. Here are some of them.