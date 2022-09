பையனுக்கு ஓட்ட பைக் தரும் பெற்றோரே உஷார்! சாலையில் பறிபோன மகனின் உயிர்! தந்தைக்கு வந்த சிக்கல்!

Chennai

oi-Mohan S

சென்னை: சென்னையில் இருசக்கர வாகன விபத்தில் கல்லூரி மாணவன் உயிரிழந்த சம்பவத்தில், ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாத மகனுக்கு, இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவதற்கு அனுமதி அளித்த தந்தையை போலீசார் கைது செய்தனர்.

சென்னை பெரம்பூர் வாக்கின் தெருவைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணி என்பவரின் மகன் தீபக் பாலாஜி. இவர் ஆவடியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்துள்ளார்.

தீபக் பாலாஜியின் நண்பரான திரு.வி.க. நகரைச் சேர்ந்த லோகேஷ், லயோலா கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்துள்ளார்.

English summary

In the incident where a college student died in a two-wheeler accident in Chennai, the police arrested the father who allowed his son, who did not have a driving license, to ride the two-wheeler.