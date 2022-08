Chennai

சென்னை: அப்பா ரிக்‌ஷா தொழிலாளி. அம்மா வீடு வீடாகச் சென்று வீட்டுவேலை செய்பவர். ஆனால் மகன் பல கோடிக்கு அதிபதி. என்ன? ஏதோ சினிமா படக் கதைபோல தெரிகிறதா? பலரது நிஜ வாழ்க்கை சினிமா கதையைவிட அதிரடி திருப்பங்களைக் கொண்டது. அப்படி ஒருவர்தான் பிரகாஷ் பழனி. கடந்த இரண்டு நாள்களாக இணைய உலகை உலுக்கிக் கொண்டிருக்கும் பெயருக்குச் சொந்தக்காரர்.

இன்று பன்னாட்டு கம்பெனியான பி.சி.எஸ் -இன் நிறுவனர் மற்றும் சிஇஒ. சாதாரண சென்னை சைதாப்பேட்டை மாந்தோப்பு அரசுப் பள்ளியில் படித்த இவர், முறையாகக் கல்லூரி படிப்பை முடிக்காதவர். தனது சொந்த முயற்சியால் இன்று இந்த உயரத்தைத் தொட்டு இருக்கிறார்.

"குடும்ப தொழில் என்னவோ தறி அடிப்பதுதான். ஆனா 1993க்கு அப்புறம் அரசாங்கம் சைதாப்பேட்டையில் இயங்கி வந்த தறி பட்டறைகளை எல்லாம் மூட சொல்லிடுச்சு. அப்பாவுக்கு அடுத்து என்ன செய்வதுனு தெரியல. ஆகவே ரிக்‌ஷா ஓட்டப் போனார்.

அப்பா வீடுவீடாகப் போய் பத்துப்பாத்திரம் கழுவி அந்த வருமானத்துல எங்களைக் காப்பாத்துனாங்க. அப்பா கால்கள் முழுக்க ரிக்‌ஷா மிதிச்சு மிதிச்சு காப்புக் காய்ச்சிப் போய் இருக்கும்.

