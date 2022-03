உலகிலேயே மகிழ்ச்சியான நாடுகளில் பின்லாந்து முதலிடம்.. பாவம் ஆப்கானிஸ்தான்.. இந்தியாவுக்கு என்ன இடம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

டெல்லி : உலகிலேயே மகிழ்ச்சியான நாடுகளின் தரவரிசையில் பின்லாந்து நாடு 5வது ஆண்டாக முதலிடத்தை பிடித்துள்ள நிலையில், மகிழ்ச்சியற்ற நாடாக ஆப்கானிஸ்தானும் உள்ளது. 150 நாடுகள் கொண்ட பட்டியலில் இந்தியா 3 இடங்கள் முன்னேறியுள்ளது.

உலக மகிழ்ச்சி தினம் வரும் 20ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், உலகிலுள்ள மகிச்சியான நாடுகளில் பட்டியல் ஆண்டுதோறும் வெளியிடப்படுவது வழக்கம்.

கடந்த 10 ஆண்டுகளாக இந்த பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்தாண்டுக்கான அறிக்கை மார்ச் 18, 2022 அன்று வெளியிடப்பட்டது

English summary

Finland has topped the list of happiest countries in the world for the 5th year in a row, while Afghanistan is also the worst happiest country. India has moved up 3 places in the list of 150 countries.