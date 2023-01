தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை வரலாற்றில் முதல்முறை.. எம்.எல்.ஏக்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கிய செயலர்.. ஏன்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு அதன் மீதான விவாதம் நடைபெறுவது தான் வழக்கம். ஆனால், இந்த முறை சட்டப்பேரவை செயலாளர் மூலம் அனைத்து எம்.எல்.ஏக்களுக்கும் ஒரு நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி வாசித்த உரையே நீக்கப்பட்டிருப்பதால், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு, சட்டமன்ற செயலர் இதுபோன்ற கடிதத்தை அளித்துள்ளார்.

ஆளுநரின் பேரவை உரைக்கு வருத்தமும் நன்றியும் பதிவு செய்யக்கோரி அறிவிப்பு வரப்பெற்றுள்ளதாக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு சட்டப்பேரவை செயலர் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

சில பகுதிகளை இணைத்தும், விடுத்தும் ஆளுநர் உரையாற்றியதற்கு பேரவை வருத்தத்தைப் பதிவு செய்கிறது என்று ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

It is customary to bring a resolution of thanks to the governor's speech and discuss it. But this time a notice has been given to all the MLAs through the Legislative Assembly Secretary. As Governor R.N. Ravi's speechhas been deleted, assembly secretary has issued such a letter.