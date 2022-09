Flashback: நீட்டில் 420 - புகழ் கிடைத்தும்; சீட் கிடைக்கல! உக்ரைனில் சிக்கிய அருள்செல்வி தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: அண்ணாமலை காலில் விழுந்த மாணவி நீட் தேர்வில் 104 மதிப்பெண் மட்டுமே பெற்று தேர்ச்சியடைந்ததாக கூறியுள்ள நிலையில், 420 மதிப்பெண் எடுத்தும் சீட் கிடைக்கவில்லை என அருள்செல்வி என்ற அரசுப் பள்ளி மாணவி பேசியது தற்போது அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு 12 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்று வந்த நிலையில், மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்த பாஜக, நீட் என்ற நுழைவுத்தேர்வை அறிமுகம் செய்தது.

பல்வேறு எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் கடந்த ஜூலை 17 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. மே 6 ஆம் தேதியுடன் தேர்வுக்காக விண்ணப்பம் நிறைவடைந்தது. தமிழ்நாட்டில் 1.32 லட்சம் பேர் இந்த தேர்வை எழுதினர். கடந்த செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி பிற்பகல் 12 மணியளவில் நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகின.

