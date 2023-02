ராமநாதபுரத்தில் இருந்து சென்னைக்கு விமான சேவை.. நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு குட்நியூஸ்! எப்போது?

கடலோர மாவட்டமான ராமநாதபுரத்தில் இருந்து சென்னைக்கு விரைவில் விமான சேவை துவங்கப்படும். இது உதான் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் என நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு பதிலளித்துள்ளது.

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ராமநாதபுரத்தில் இருந்து சென்னைக்கு விரைவில் விமான சேவை துவங்கப்படும் என நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இது எப்போது? எப்படி? செயல்படுத்தப்படும் என்பது பற்றியும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நேற்று முன்தினம் துவங்கியது. ஜனாதிபதி திரெளபதி முர்மு நாடாளுமன்ற கூட்டு கூட்டத்தில் உரையாற்றி பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை துவக்கி வைத்தார். இதையடுத்து நேற்று மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த பட்ஜெட்டில் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன. புதிய திட்டங்கள் பற்றி விபரங்கள் வெளியாகின. இந்த பட்ஜெட்டை பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியினர் வரவேற்றுள்ளனர். மாறாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளனர்.

The Ministry of Civil Aviation announced in the Parliament that the flight service from Ramanathapuram to Chennai will be started soon. And when is this? How? Implementation is also explained.