என் வீட்ல வெள்ளம் வந்துருச்சு.. நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் வீடியோ

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தொடர்ந்து பெய்து வந்த கனமழை காரணமாக சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் மழை நீர் தேங்கியுள்ள நிலையில், தனது வீட்டுக்குள் மழை நீர் புகுந்துவிட்டது என இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார்.

நவம்பர் தொடக்கத்தில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடையத் தொடங்கியது. இந்த நிலையில் கடந்த புதன்கிழமை வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது.

இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து கடந்த வியாழக்கிழமை அன்று தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டது.

கிட்ட நெருங்கி எடப்பாடி சொன்ன விஷயம்.. சட்டென பார்த்த மோடி.. பின்னாடியே வந்த

English summary

Music Director Santhosh Narayanan share video and said that, "2 feet of water in front of our home. Water entered our home 3 hours ago. Are you all safe?"