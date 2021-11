அனைத்து ஆறுகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு... ஏரிகள் உடையும் - துல்லியமாகக் கணித்த பஞ்சாங்கம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மழை வெள்ளம் இயற்கை பேரிடர்கள் பற்றி பஞ்சாங்கத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் கணித்திருப்பார்கள். இந்த ஆண்டு ஐப்பசி, கார்த்திகை மாதங்களில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், மழை வெள்ளம் பற்றி பிலவ வருடத்திய ஆற்காடு பஞ்சாங்கத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐப்பசி மாதத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் ஏரிகள் உடையும் என்றும் பஞ்சாங்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு சென்னை மழை வெள்ளம், 2016 வர்தா புயல் அதனையடுத்து வந்த புயல்கள் வெள்ளம் பாதிக்கப்படும் இடங்களைப் பற்றி பஞ்சாங்கம் கணித்திருந்தது. நவ கிரகங்களின் சஞ்சாரம், கிரகங்களின் பார்வை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து இயற்கைப் பேரிடர்கள் ஏற்படும்.

தமிழ் வருடமான பிலவ ஆண்டில் சனியின் சஞ்சாரம் மகர ராசியில் உள்ளது. சனியின் பார்வை மீனம், கடக ராசியிலும், துலாம் ராசியின் மீதும் விழுகிறது. வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக கடந்த வாரம் முழுவதும் சென்னையில் பெருமழை கொட்டியது. சென்னையில் சற்றே ஓய்ந்த மழை கன்னியாகுமரியில் வெளுத்து வாங்கியது. இந்த மழை காலத்தில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது சென்னையும் கன்னியாகுமரியும்தான்.

English summary

Rain Floods Our ancestors would have predicted natural disasters in the Almanac. Depression, which occurs during the months of Ipasi and Karthika this year, is predicted in the Arcot Tamil Panchangam of several years. The Tamil Panchangam also states that the lakes that flood the rivers in Tamil Nadu will break in the month of Aaipasi