சென்னையில் ஷாக்.. அதிமுகவிலிருந்து திமுகவுக்கு கட்சி மாறியவர் கொலை... ஒருவர் கைது, 4 பேர் சரண்!

சென்னை: பட்டப்பகலில் திமுக நிர்வாகி சவுந்தரராஜன் வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் வசந்த் என்பவரை கைது செய்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோடைகாலம் தொடங்கிவிட்டதால் சென்னையின் முக்கிய பேருந்து நிலையமான பிராட்வே பேருந்து நிலையத்தில் திமுக சார்பில் நேற்று தண்ணீர் பந்தல் அமைக்கப்பட்டது.

இதற்காக சென்னை 59 வது வட்ட திமுக செயலாளர் சவுந்தரராஜன் தண்ணீர் கேன்களை கொண்டு வந்தபோது அவரை சுற்றி வளைத்த 5 பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் சரிமாரியாக வெட்டியது.

