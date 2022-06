துரோகம்! இபிஎஸ்-ஐ கட்சியை விட்டு கழட்டி விடலாம்! ‘அவருக்கு’ அதிகாரம் இருக்கு! போட்டுடைத்த புகழேந்தி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஓபிஎஸ் தான் கட்சியின் தலைமை அவர் நினைத்தால், அவர் மனது வைத்தால் எடப்பாடி பழனிசாமியை கட்சியை விட்டு நீக்க முடியும் எனவும், அப்படி நீக்குவதற்கு கட்சியின் விதிகளின் இடமிருக்கிறது என அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர் புகழேந்தி அதிரடியாகக் கூறியுள்ளார்.

கடந்த வாரம் செவ்வாய்க் கிழமை நடந்த அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி மாவட்ட செயலாளர்கள் தங்கள் கருத்தைத் தெரிவித்ததாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தூபம் போட அது பற்றி தீயாக எரிந்து வருகின்றது.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாரான ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஒருபுறமும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் தங்கள் ஆதரவாளர்களுடன் தனிதனியாக தீவிரமாக ஆலோசனை நடத்தி வருகிறன்னர்.

எடப்பாடி பேரை சொன்னது ஒரே ஒருத்தர்தான்.. ஓப்பனாக போட்டு உடைத்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்.. யார் அவர்?

English summary

Former AIADMK spokesperson pugazhendhi has said that if he thinks that the OPS is the leader of the party, he can remove Edappadi Palanisamy from the party if he so desires, and that there is room for party rules to do so.