’அவர்’ வாயில் நல்ல வார்த்தை வராது! ஆளுநருக்கு எதிர்ப்பா? வரிந்து கட்டிய ஓபிஎஸ்! அதிகாரம் இல்லையாம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகளில் இன்றைக்கு சந்தர்ப்பத்திற்கு தகுந்த மாதிரி நேரத்திற்கு தகுந்த மாதிரி பொய் சொல்வதில் முதன்மையானவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் காட்டமாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்

சென்னை பசுமைவழிச் சாலையில் உள்ள முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் இல்லத்தில் சென்னை பகுதியில் அவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புதிய பொறுப்பாளர்கள் அவரை நேரில் சந்தித்து பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

அவரைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறியதாவது," நாமக்கலில் மெகா கூட்டணி அமைக்கப்படும் என்று எடப்பாடி சொல்லி இருந்தார் யார் கூட்டணியில் இருப்பார்கள் என்று அவர் தான் தெளிவுபடுத்த வேண்டும்

English summary

Former Chief Minister O. Panneerselvam has harshly criticized Edappadi Palaniswami as the first politician in Tamil Nadu to tell lies at the right time.