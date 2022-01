ராஜேந்திரபாலாஜிக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த பாஜக நிர்வாகி.. யார் அவர்?.. வெளியான முக்கிய தகவல்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி மீது ஆவின் நிறுவனத்தில் பல்வேறு துறைகளில் வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.3 கோடி மோசடி செய்ததாக குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது.

இது தொடர்பாக புகார்கள் வந்த நிலையில் ராஜேந்திரபாலாஜி மீது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது. கைது செய்யப்படலாம் என்பதை அறிந்து அவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

English summary

Four people, including a BJP executive, have been arrested for harboring former Tamil Nadu minister Rajendra Balaji, Is there anyone else who gave refuge to Rajendra Balaji? Police are investigating