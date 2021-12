ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஆலை நிர்வாகம் கூண்டோடு மாற்றம்.. ஃபாக்ஸ்கான் அதிரடி- நேரில் ஆய்வு செய்யவும் முடிவு

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: உணவு உட்பட அடிப்படை வசதிகள் முறையாக இல்லை எனக் கூறி ஸ்ரீபெரும்புதூர் செல்போன் ஆலையில் பணியாற்றப் பெண் ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்திய நிலையில், ஆலை நிர்வாகத்தைக் கூண்டோடு மாற்ற ஃபாக்ஸ்கான் முடிவு செய்துள்ளது.

சென்னையை அடுத்துள்ள ஸ்ரீபெரும்புதூரில் அமைந்துள்ள ஃபாக்ஸ்கான் தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்கள் அருகிலுள்ள விடுதிகளில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் கூடச் செய்து தரப்படுவதில்லை என்ற புகார்கள் உள்ளன.

இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஃபாக்ஸ்கான் தொழிற்சாலையில் சென்னை- பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Foxconn spokesperson said that it was restructuring Sriperumbudur local management team. Apple also sent its independent auditors to assess conditions at Foxconn Sriperumbudur dormitories.