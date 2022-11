அமித்ஷா காட்டிய ‘ரூட்’ டக்கென மாறிய பேச்சு.. ‘வந்தது இவ்வளவு’ அடுத்தடுத்து அதிரடி காட்டும் அண்ணாமலை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் வருகைக்குப் பிறகு, அமித்ஷா போட்டுக் கொடுத்த ரூட்டில் தெளிவாகப் பயணிக்கத் தொடங்கி இருக்கிறார் அண்ணாமலை என்கிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள்.

கூட்டணி தொடர்பாகவும் மேலிட ஆலோசனையைப் பின்பற்றிக் கருத்துச் சொல்ல தொடங்கியுள்ளார் அண்ணாமலை. இந்த மாற்றத்தை உன்னிப்பாக கவனித்து வரும் அரசியல் பார்வையாளர்கள் இதனைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

பாஜகவின் உச்சபட்ச அதிகாரத்தில் இருக்கும் 2 முக்கிய புள்ளிகள் அடுத்தடுத்து தமிழகம் வந்தது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டது.

பாஜக தெற்கில் வெற்றிக் கொடியை நாட்ட முயற்சித்து வரும் நிலையில் அமித்ஷா சமீபத்தில் ஆலோசனையின்போது அமைத்துக் கொடுத்த பாதையில் அண்ணாமலை செயல்பட்டு வருகிறார் என்கிறார்கள்.

காலில் விழுந்த இளைஞரை தூக்கி விட்டு அவரது காலை தொட்டு வணங்கிய அண்ணாமலை.. “கண்டிப்பா செய்றேன்” உறுதி!

English summary

Political observers say that Annamalai has clearly started traveling on the route given by Union Home Minister Amit Shah after chennai visit.