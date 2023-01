அண்ணாமலையை பதவியிலிருந்து தூக்க.. நிறைய ஆதாரங்கள் என்கிட்ட இருக்கு.. காயத்ரி ரகுராம் பகீர்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவர் பிரபலமடைவதற்காக என் பெயரை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார் என பாஜகவிலிருந்து அண்மையில் விலகிய காயத்ரி ரகுராம் கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்துள்ளார்.

நடிகை, நடன இயக்குநர், அரசியல்வாதியாக அறியப்படுகிறார் காயத்ரி ரகுராம். இவர் பாஜகவில் நிர்வாகியாக இருந்தார். இந்த நிலையில் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அக்கட்சியிலிருந்து முதலில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு பின்னர் காயத்ரியே விலகிவிட்டார்.

இந்த நிலையில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட போதிலிருந்தே அண்ணாமலை குறித்து பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்து வந்தார் காயத்ரி. தற்போது பல்வேறு சேனல்களுக்கும் பேட்டி கொடுத்து வருகிறார். அந்த வகையில் காயத்ரி ஆங்கில ஊடகம் ஒன்றிற்கு பேட்டி அளித்துள்ளார்.

குழி பறிக்கும் 'வார் ரூம்’.. பாஜகவினரை காலி செய்யும் அண்ணாமலை!

English summary

Gayathri Raghuram speak to a english media that she has enough proof against to Tamilnadu BJP President Annamalai to bring down from his post.