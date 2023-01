நேர்காணல் செய்ய விரும்புகிறேன்.. என்னை எதிர்கொள்ள அண்ணாமலை தயாரா? காயத்ரி ரகுராம் சவால்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையை நேர்காணல் செய்ய விரும்புவதாக நடிகை காயத்ரி ரகுராம் அறிவித்துள்ளார். அதுமட்டுமல்லாமல், அண்ணாமலையின் வாழ்த்து தனக்கு தேவையில்லை என்று கூறியுள்ள காயத்ரி ரகுராம், நேர்காணலுக்கு வெளியே வந்து என்னை எதிர்கொள்ள தயாரா என்று அண்ணாமலைக்கு சவால் விடுத்துள்ளார்.

தமிழக பாஜகவின் வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவின் மாநில தலைவர் பொறுப்பு வகித்து வந்தவர் நடிகை காயத்ரி ரகுராம். இவர் கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறி கட்சிக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டதாக கூறி 6 மாதத்துக்கு இடைநீக்கம் செய்யப்படுவதாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து "பாஜகவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை" என்று கூறி பாஜகவில் இருந்து கனத்த இதயத்துடன் விலகுவதாக நடிகை காயத்ரி ரகுராம் அறிவித்தார். அதுமட்டுமல்லாமல் கடந்த சில மாதங்களாக ஹனி டிராப் குறித்து ஊடகங்களில் பேசப்படுகிறது. இது பெண்களுக்கு மிக அபாயகரமான விஷயம் என்று குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

Actress Gayatri Raghuram has announced that she wants to interview Tamil Nadu BJP President Annamalai. Apart from that, Gayathri Raghuram has said that she does not need Annamalai's greeting and has challenged Annamalai to come out for an interview and face me.