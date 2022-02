தை மாதத்தில் இடி மின்னலுடன் 4 நாட்களுக்கு கனமழையை எதிர்கொள்ள தயாராகுங்கள்

Chennai

சென்னை: டெல்டா மாவட்டங்களில் அறுவடைக்கு நெற்கதிர்கள் தயாராக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் கனமழை பெய்து வருகிறது. நான்கு நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான பெய்து வருகிறது. டெல்டா மாவட்டங்களில் பல பகுதிகளில் கனமழையும் பெய்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நாகை மாவட்டம் கோடியக்கரையில் 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. வேதாரண்யத்தில் 7 செமீ மழையும் திருப்பூண்டியில் 5 செமீ மழையும், வேளாங்கண்ணியில் 4 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி, காரைக்கால், நாகை மாவட்டம் திருக்குவளையில் தலா 3 மழை பதிவாகியுள்ளது. நாகை மாவட்டம் தலைஞாயிறு, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், பாண்டவையார் பகுதியில் தலா 2 மழை பதிவாகியுள்ளது. குடவாசல், மதுக்கூர், அதிராம்பட்டினம் பகுதிகளில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

டெல்டா மாவட்டங்களில் 3 மணி நேரத்திற்கு இடி மின்னலோடு மழை பெய்யுமாம்... குடை அவசியம் மக்களே

