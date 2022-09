”கணவர் கைவிட்ட வரலாறு இருக்கு.. கல்வி கைவிட்ட வரலாறு இல்லை” புதுமைப் பெண் திட்ட விழாவில் மாணவி பேச்சு

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: புதுமைப் பெண் திட்ட தொடக்க விழாவில், கல்வி மற்றும் திருமணம் குறித்த இஸ்லாமிய மாணவி ஒருவரின் பேச்சு பல்வேறு தரப்பினரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் செயல்பாட்டில் இருந்த மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண நிதியுதவித் திட்டம், மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் உயர்கல்வி உறுதித் திட்டம் என மாற்றி அமைக்கப்பட்டது. இதுதொடர்பான அறிவிப்பைத் தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கடந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் அறிவித்தார்.

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 6ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரை அரசுப் பள்ளிகளில் படித்த மாணவிகள் உயர் கல்வியான பட்டப்படிப்பு அல்லது பட்டயப்படிப்பு அல்லது தொழிற்படிப்பு ஆகியவற்றில் இடைநிற்றல் இன்றி முடிக்கும் வரை மாதம் ரூ.1,000 வழங்கப்படும். இந்த உதவித் தொகை நேரடியாக வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

கிடைத்த கேப்பில் எல்லாம்! புதுமைப்பெண் திட்டத்திலும் பாஜகவிற்கு ஸ்டாலின் தந்த மெசேஜ்!பார்த்தீங்களா?

English summary

A student's speech on education and marriage at the inaugural function of the Puthumai Pen Scheme has attracted various people around Tamilnadu.