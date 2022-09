முதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டத்தை பாராட்டிய ஜி.கே.வாசன்.. அதேவேகத்தில் திமுக அரசு மீது அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்று தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தை தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் பாராட்டியுள்ளார்.

காமராஜரின் அடித்தளத்தில் தமிழகம் வளர்வது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என காலை உணவுத் திட்டத்தை வரவேற்றுள்ளார் ஜி.கே.வாசன்.

அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், திமுக அரசின் திட்டத்தைப் பாராட்டியுள்ளது கூட்டணி கட்சிகளால் கவனிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேநேரம், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சார்பில் திமுக அரசின் மின் கட்டண உயர்வைக் கண்டித்து வரும் 19ஆம் தேதி சேலத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Tamil Maanila Congress President GK Vasan has praised the Chief Minister's breakfast scheme launched by MK Stalin yesterday. GK Vasan said that Tamil Nadu is growing under the foundation of Kamaraj.