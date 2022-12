கறுப்பின மக்களின் அடையாளம்.. கால்பந்து விளையாட்டின் மன்னன்.. முடிவுக்குவந்த பீலேவின் வாழ்க்கை பயணம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: கால்பந்து ஜாம்பவான் பீலே உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருக்கிறார். கால்பந்து உலகின் கடவுள் போல் மதிக்கப்பட்ட மாபெரும் வீரன், தன் வாழ்க்கைப் பயணத்தை நிறைவு செய்திருக்கிறான். பிரேசிலின் சொத்தாக அறிவிக்கப்பட்ட பீலே, உலக மக்களின் சொத்தாகவும், கறுப்பின மக்களின் நம்பிக்கையாக மாறிய பயணத்தை பார்க்கலாம்.

"பீலே" கால்பந்து விளையாட்டை பற்றி எதுவும் தெரியாத சாதாரண மனிதனுக்கும் தெரிந்த பெயர். எல்லைகள் கடந்து, நாடு கடந்து, மதம், மொழி, இனம், நிறம், ஏன் விளையாட்டு கடந்தும் கொண்டாடப்படும் ஜாம்பவான் தான் பீலே.

1958க்கு முன்னதாக பிரேசிலில் கால்பந்து விளையாட்டு இருந்தது. ஆனால் கால்பந்து விளையாட்டு கலாச்சாரமாக இல்லை. அடுத்த 12 ஆண்டுகளில், பிரேசில் பற்றி பேசினால் கால்பந்து மட்டுமே அனைவரின் நினைவுக்கும் வரும். அந்த மாற்றத்தை மக்களின் மனதிலும், மூளையிலும் உருவாக்கியவர் பீலே.

English summary

Football legend Pele has died in hospital due to illness. The great player, who was revered as a god in the football world, has completed his career. Declared an asset of Brazil, Pele's journey to become an asset of the world and the hope of black people can be seen.