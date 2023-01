கோகுல்ராஜ் செல்போன் அதன் பிறகும் பயன்பாட்டில் இருந்தது.. குற்றம்சாட்டப்பட்டோர் வைத்த முக்கிய வாதம்!

கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் போலீஸார் பல்வேறு நடைமுறைகளை சரிவர பின்பற்றவில்லை என குற்றவாளிகள் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வாதிடப்பட்டது.

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: சாட்சிகள் முறையாக விசாரிக்கப்படவில்லை என்பதை கருத்தில் கொள்ளாமல் விசாரணை நீதிமன்றம் தண்டனை விதித்துள்ளதாக கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கின் குற்றவாளிகள் தரப்பில் வாதிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், கோகுல்ராஜின் செல்போன் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பிறகும், அது பயன்பாட்டில் இருந்ததாகவும் வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.

நாமக்கல் மாவட்டம் ஓமலூரை சேர்ந்த பொறியியல் மாணவர் கோகுல்ராஜ். இவரும் சுவாதி என்பவரும் காதலித்தனர். இவர்கள் 2 பேரும் வெவ்வேறு சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள்.

இந்நிலையில் கடந்த 2015ல் ஜூன் மாதம் திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவிலுக்கு கோகுல் ராஜ், சுவாதி மற்றும் சுவாதியின் தோழி ஆகியோர் சென்றிருந்தனர். அப்போது கோகுல்ராஜ் கோவிலில் இருந்து கடத்திச் செல்லப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார். கிழக்கு தொட்டிபாளையம் தண்டவாளம் அருகே அவரது உடல் கிடந்தது.

கோகுல்ராஜ் கொலை..அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவில் சிசிடிவி காட்சிகள்..யுவராஜ் தரப்புக்கு சாதகமா? பாதகமா?

English summary

It has been argued by the convicts in the Gokulraj murder case that the trial court has imposed the sentence without considering that the witnesses were not properly examined. Further, it was argued that Gokulraj's cell phone was in use even after it was seized.