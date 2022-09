”மதுரைக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி வரும்” இளைஞர் கேள்விக்கு பதிலளித்த பிடிஆர்.. மகிழ்ச்சி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: மதுரையில் தொழில் வளர்ச்சி தொடர்பாக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜனின் பதிவு இளைஞர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ட்விட்டர் தேவைக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தி வருபவர். எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதில், வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கான அடுத்தக் கட்ட பணிகள், தமிழ்நாட்டின் பிரச்னைகள், இளைஞர்களின் கேள்விகளுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான பதில் என்று அவரின் ட்விட்டர் பக்கம் எப்போதும் பரபரப்பாக இருக்கும்.

அண்மையில் அவர் வாகனத்தில் செருப்பு வீசிய பாஜக நிர்வாகியை சிண்ட்ரெல்லா என்று அறிவுப்பூர்வமாக கிண்டல் செய்தது தேசிய அளவில் கவனம் பெற்றது. அதேபோல் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மீதான குற்றச்சாட்டுகளையும் ஆதாரப்பூர்வமாக ட்விட்டரிலேயே வெளியிட்டார். அதேபோல் ஒவ்வொரு நாளும் அவரின் செயல்பாடுகளையும் தொடர்ந்து அப்டேட் செய்து வருகிறார்.

English summary

Finance Minister Palanivel Thiagarajan Tweet regarding industrial development in Madurai has raised expectations among the youth. He said, Been working on this for a while.. good news for Madurai coming sooner than you think.