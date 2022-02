ஜல்லிகட்டு குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய ஆலோசனை.. காளைகள் துன்பத்திற்கு ஆளாகாமல் இருக்க நடவடிக்கை..!

Chennai

சென்னை : ஜல்லிக்கட்டு குறித்து இன்று தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலர் தலைமையில் ஆலோசனை நடைபெற்ற நிலையில் ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுக்கு தேவையற்ற வழி மற்றும் துன்பத்திற்கு ஆளாகி இருப்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது

இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டு அரசின் செய்திக் குறிப்பில், "விலங்குகள் வதை தடுப்புச் சட்டம் (தமிழ்நாடு திருத்தம்) சட்டம். 2017 மற்றும் தமிழ்நாடு விலங்குகள் வதை தடுப்பு (ஜல்லிக்கட்டு நடத்துதல்) விதிகள், 2017 ஆகியவற்றின் படி தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்வுகளை நடத்துவது. கோவிட் 19 போன்ற பிற புற காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட, அரசினால் வெளியிடப்பட்ட நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறை (SOP) மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சராசரியாக 218 ஐல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன. ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கான அனுமதி, மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்பு ஆணையரின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில். வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் ஆகியவற்றைப் பின்பற்றுவதற்கான ஆய்வுகள் மற்றும் ஆய்வுக்குப் பிறகு அரசால் வழங்கப்படுகின்றன.

Following the consultation on Jallikkattu today under the chairmanship of the Additional Chief Secretary to the Government of Tamil Nadu, instructions have been given to take action to ensure that the Jallikkattu bulls are not unnecessarily subjected to misery and suffering.