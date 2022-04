மோடியின் பிடி ஆர்எஸ்எஸ் கையில் இருக்கு ... தமிழக ஆளுநர் பாஜக ஏஜென்ட் - கி. வீரமணி சாடல்

Chennai

சென்னை: பிரதமர் மோடியின் பிடி ஆர்எஸ்எஸ் கையில் இருப்பதாக தி.க தலைவர் கி.வீரமணி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். பாஜக தமிழகத்தில் காலூன்ற நினைக்கிறது என்றும் அதற்கு ஏஜென்டாக செயல்படுபவர் தான் தற்போதைய தமிழக ஆளுநர் எனவும் கி. வீரமணி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

திராவிடர் கழகம் சார்பில் நீட் தேர்வு எதிர்ப்பு , புதிய கல்வி கொள்கை எதிர்ப்பு, மாநில உரிமை மீட்பு பரப்புரை பயண பொது கூட்டம் தருமபுரியில் மாவட்ட தலைவர் பரமசிவம் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி பேசினார்.

அப்போது அவர், இந்தியா முழுவதும் கொரோனா என்ற வைரஸ் தொற்று பல ரூபத்தில் வந்து மக்களை வாட்டி வதைத்தது. அதை விட மிக மோசமான கொடிய நோய் தான் நீட் தேர்வு மற்றும் தேசிய கல்வி கொள்கை என்ற குலதர்ம கல்வி திட்டம் என்றார்.

