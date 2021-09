தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி முதல்முறையாக டெல்லி பயணம்.. 2 நாளில் நடக்க போகும் 3 முக்கிய சந்திப்புகள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி இன்று காலை 7.15 மணிக்கு விஷ்தாரா விமானம் மூலம் டெல்லி சென்றார். ஆளுநராக பதவியேற்ற பின்னர் முதல்முறையாக டெல்லி சென்றுள்ள ஆர்.என்.ரவி, இரண்டு தங்கியிருந்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோரை சந்தித்துப் பேச உள்ளார்.

நாகலாந்து ஆளுநராக இருந்த ஆர்.என்.ரவி தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக அண்மையில் நியமிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து கடந்த 18-ம் தேதி ஆளுநராக பதவியேற்றார். முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரியான ஆர்.என்.ரவி பீகார் மாநிலத்தில் பிறந்து கேரளாவில் பணியாற்றியவர்.

மத்திய உளவுத் துறையில் பணியாற்றிவரும் கூட. இதனால் இவரை தமிழக ஆளுநராக நியமித்ததற்கு தமிழகத்தின் திமுகவின் கூட்டணி கட்சிகளாக காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

RN Ravi, who went to Delhi for the first time after becoming the Governor of Tamil Nadu today. to meet the President and the Home Minister.