வீட்டுக்காவலில் இருந்த 2 தென் கொரியர்கள் செய்த செயல்.. வேதனையடைந்த நீதிபதி.. அதிரடி உத்தரவு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ஜி.எஸ்.டி வரி ஏய்ப்பு வழக்கில் ஜாமீனில் வீட்டுக்காவலில் அடைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், மற்றவர்களின் ஆதார் மூலம் வெளிநாட்டிற்கு தப்ப முயன்றதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், தென்கொரியாவைச் சேர்ந்த இருவருக்கு முன் ஜாமீன் வழங்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்து விட்டது.

ஜி எஸ் டி வரி ஏய்ப்பு வழக்கில் சோவல் இந்தியா பிரைவேட் லிமிட்டெட் என்ற நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் சோய் யோங் சுக், பொது மேலாளர் சோ ஜோவான் ஆகிய இரு தென் கொரிய நாட்டினர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

மக்கள் பிரச்சனைகளை கவனிப்பதை விடுத்து... குழப்பம் ஏற்படுத்தும் வேலை அரசுக்கு எதற்கு..? -விஜயகாந்த்

English summary

Chennai High Court has refused to grant bail to two South Koreans in a case registered against them for attempting to flee abroad with the help of others