அதிதீவிர புயலாக மாறும் மாண்டஸ்! நிச்சயம் இதனை செய்யக் கூடாது! பொதுமக்களுக்கு தமிழக அரசின் வார்னிங்!

சென்னை : தென்மேற்கு வங்க கடல் மற்றும் தென் கிழக்கு வங்க கடல் பகுதியில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமானது மாண்டஸ் புயலாக வலுவடைந்துள்ள நிலையில் தமிழக அரசின் அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்கபட்டுள்ளது.

தற்போது இந்த புயல் சென்னையில் இருந்து சுமார் 550 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ள நிலையில் மேற்கு வட மேற்கு திசையில் நகர்ந்து புதுச்சேரி மற்றும் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிற்கு இடையே நாளை நள்ளிரவு கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Various guidelines have been issued to Tamil Nadu government officials and the public as the deep depression over South West Bay of Bengal and South East Bay of Bengal has strengthened into Cyclone Mandus.