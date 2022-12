மோடி அலையில் காங்கிரஸ் காலி.. ரொம்ப மோசமாக தோற்ற ‛கை’.. குஜராத் பாஜக வெற்றியால் குஷ்பு ‛குஷி‛

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: குஜராத் மாநிலத்தில் பாஜக சாதனை வெற்றி பெற்றுள்ளது. பிரமதர் மோடியின் அலை இன்னும் இருப்பதை குஜராத் தேர்தல் நினைவுப்படுத்துகிறது. ராகுல் காந்தி இந்தியா முழுவதும் சுற்றி வரும் நிலையில் ரொம்ப மோசமாக காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வியடைந்துள்ளது. இமாச்சலிலும் ஓட்டு சதவீதம் அதிகம் பெற்று நாங்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளோம். என பாஜகவில் உள்ள நடிகை குஷ்பு கூறினார்.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள 68 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாகவும், குஜராத் மாநிலத்துக்கு 2 கட்டமாகவும் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது.

இந்த 2 மாநிலங்களில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுக்கள் ஒன்றாக இன்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

BJP has won a record in Gujarat. The Gujarat election is a reminder that the Modi wave is still there. Congress Party has failed miserably as Rahul Gandhi is traveling all over India. We have won in Himachal too with a high percentage of votes. said Khushbu, an actress in the BJP.