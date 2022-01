மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இருந்தபோது குஜராத்தில் செருப்பை வீசினார்கள்.. பிறகு என்ன நடந்தது தெரியுமா?

Chennai

oi-Logi

சென்னை: பஞ்சாப் சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி பயணத்தில் பாதுகாப்பு குறைபாடு இருந்ததால், பஞ்சாப் முதல்வர் மீதும் காங்கிரஸ் கட்சி மீதும் பா.ஜ.க-வினர் விமர்சனம் செய்துவரும் நிலையில், பிரதமராக மன்மோகன் இருந்தபோது குஜராத்தில் நடந்த செருப்பு வீச்சு சம்பவம் குறித்து பேசி வருகிறார்கள் காங்கிரஸ் தரப்பினர்.

பஞ்சாப் மாநிலத்துக்கு விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பஞ்சாப் மாநிலத்தின் ஃபெரோஸ்பூரில் 42 ஆயிரத்து 750 கோடி மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவதற்காகவும், அங்கு நடைபெறும் பேரணியில் உரையாற்றுவதற்காகவும் சென்றார்.

விமானநிலையத்தில் இருந்து, ஹெலிகாப்டரில் செல்ல வேண்டிய பிரதமர், மோசமான வானிலை காரணமாக விமான நிலையத்திலிருந்து நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பகுதிக்கு சாலை மார்க்கமாக பயணம் மேற்கொண்டார். இது பஞ்சாப் அரசுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.

மோடி பாதுகாப்பில் குளறுபடி என நாடகம்-பஞ்சாப் அரசை டிஸ்மிஸ் செய்ய சதி... முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி

English summary

Prime Minister Narendra Modi's visit to Punjab was canceled due to a lack of security. In this context, the Congress party is talking about the shoe-throwing incident in Gujarat when Manmohan Singh was the Prime Minister.