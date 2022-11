அறநிலையத்துறை கட்டிய கோவிலா? அங்கு என்ன வேலை? 'நடையை கட்டு'.. அமைச்சர் சேகர்பாபுவை சீண்டிய எச்.ராஜா!

Chennai

சென்னை : சிதம்பரம் கோயில் ஒன்றும் தீட்சிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கோயில் அல்ல, மன்னர்களால் கட்டி எழுப்பப்பட்டது என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்த நிலையில், அறநிலையைத்துறை கட்டிய கோயில் இல்லையே? அத்துறையின் அமைச்சருக்கு அங்கு என்ன வேலை? எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலின் கணக்கு வழக்குகளை ஒப்படைக்க வேண்டும் என இந்து சமய அறநிலைத்துறை அக்கோவில் தீட்சதர்களுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. இதற்கு தீட்சிதர்கள் தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

இது தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில், கோவில் ஒன்றும் தீட்சிதர்களுக்கு சொந்தமானதல்ல, அரசு கணக்கு கேட்டால் ஒப்படைப்பது அவர்களின் கடமை என இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்தார்.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் மன்னர்கள் கட்டியது..அரசுக்கு தீட்சிதர்கள் கணக்கு தர வேண்டும் - சேகர்பாபு

Chidambaram temple is not built by Dikshithas, said HRCE Minister Sekar Babu. As response to that, BJP leader H.Raja questioned no temple built by HRCE Department, Then What minister doing there?.