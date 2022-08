"ஜாக்கிரதை".. தோட்டத்துக்கு ஏன் போகல.. எடப்பாடியை பாருங்க.. சசிகலாவுக்கு பறந்த அட்வைஸ்.. யார் தெரியுமா

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: சசிகலா & எடப்பாடி குறித்த செய்தி ஒன்று, தமிழக அரசியலில் வட்டமடித்து கொண்டிருக்கிறது.. இருக்கிற பிரச்சனை போதாதென்று இந்த தலைவலி வேறா? என்று சசிகலா ஆதரவாளர்கள் நொந்து கொண்டுள்ளனராம்.. அப்படி என்ன நடந்தது?

சசிகலாவின் உடன் பிறந்த சகோதரர் திவாகரன்... சசிகலா ஜெயிலுக்கு சென்ற பிறகு திவாகரனும், தினகரனும் அதிமுகவில் நீடித்து வந்த நிலையில், இவர்களுக்கு அதிமுகவின் மேல்மட்ட தலைவர்கள் பலத்த எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவும், அதிமுகவில் இருந்து விலகிவிட்டனர்.

அமமுகவை தினகரன் தொடங்கினார் என்றாலும், இந்த கட்சி தொடங்கப்பட்டதில் தினகரனுக்கும் திவாகரனுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் வெடித்தன.. அதனால், திவாகரன் தனியாக பிரிந்து சென்று "அண்ணா திராவிடர் கழகம்" என்ற கட்சியை ஆரம்பித்தார்.

செம ட்விஸ்ட்.. சசிகலா, டிடிவி தினகரன், எடப்பாடி, ஓபிஎஸ் ஒரே அணியில்.. ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் ஒரே போடு!

English summary

Has Divakaran acted in favor of VK Sasikala and What is the main advice given by Divakaran? சசிகலாவுக்கு அவரது சகோதரர் திவாகரன் முக்கிய அறிவுரை தந்துள்ளாராம்