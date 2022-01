நியோ வைரஸ் பற்றி பீதி வேண்டாம்.. மக்களே பாதுகாப்பாக இருக்க இதை மட்டும் செய்யுங்கள்- மா.சுப்பிரமணியன்

Chennai

oi-Rajkumar R

நியோ கோவ் வைரஸ் குறித்து யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை எனவும், தற்போது பரவி வரும் புதிய வகை வைரசால் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கலாம் என்றாலும், தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்டு மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என தமிழக மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

உலகம் முழுக்க கொரோனா வைரஸ் பரவி வரும் நிலையில் தற்போது புதிதாக சார்ஸ் - கொரோனா வைரஸ் குடும்பத்தில் இருந்து நியோ-கோவ் என்ற வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருப்பதாக சீனாவின் வூஹான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இது டெல்டா, ஓமிக்ரான் போல கொரோனா வைரஸின் உருமாற்றம் கிடையாது எனவும், மாறாக சார்ஸ் கோவிட் குடும்பத்தை சேர்ந்த புத்தம் புதிய கொரோனா வகை வைரஸ்தான் நியோ-கோவ் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

Tamil Nadu Health Minister Ma Subramanian has said that there is no need to worry about the NeoCov virus and that although the spread of the new virus may be high, people need to be protected by being vaccinated.