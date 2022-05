அக்னி நட்சத்திரத்திற்கு லீவு...விடாது வெளுக்கப்போகும் கனமழை - குளுமையான செய்தி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அக்னி நட்சத்திரம் அனல் காற்று வீசும் என்று பலரும் அச்சுறுத்திய நிலையில் ஜில்லென்று மழை பெய்து வருகிறது. இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. நீலகிரி, கோவை மாவட்டங்களில் மிககனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

அந்தமானில் தென்மேற்குப் பருவமழை நேற்று தொடங்கியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் 27ஆம் தேதியன்று கேரளாவில் பருவமழை தொடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் நடப்பாண்டு முன்கூட்டியே தென்மேற்குப் பருவமழை தொடங்குவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.

21 கிமீ! 7 என்ட்ரி! 6 எக்சிட்! டபுள் டக்கர் பாலம்.. சென்னை துறைமுகத்திற்கு இனி பறக்கலாம்! சூப்பர்

இந்த நிலையில் வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கேரளா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளி மண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக, இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Today weather report May 17th 2022: (இன்றைய வானிலை அறிக்கை 2022)The Chennai Meteorological Department has forecast heavy rains for the first 5 days from today. The Met Office has forecast heavy rains in the Nilgiris and Coimbatore districts.