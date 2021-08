5 மாவட்டங்களில் வெளுக்கப்போகும் கனமழை...3 நாட்களுக்கு கவனம் மக்களே - பலத்த காற்றும் வீசுமாம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்குப் பருவமழை விட்டு விட்டு பெய்து வரும் நிலையில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு நீலகிரி, கோவை, தேனி, திண்டுக்கல், சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக வால்பாறை, சின்னக்கல்லாரில் தலா 5 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளதாகவும் வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வானிலை மைய இயக்குநர் புவியரசன் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தென்மேற்கு பருவகாற்று மற்றும் வெப்ப சலனம் காரணமாக இன்று நீலகிரி, கோவை, தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையையொட்டிய திருப்பூர், தென்காசி மாவட்டங்கள், கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனையொட்டிய உள் மாவட்டங்கள் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உஷாராக இருக்கும் சென்னை.. கேரள பயணிகளுக்கு கட்டாய பரிசோதனை.. பெங்களூரு சம்பவத்தை மறக்கக்கூடாது!

English summary

The Meteorological Department has forecast heavy rains in one or two places in the Nilgiris, Coimbatore, Theni, Dindigul and Salem districts for the next three days as the southwest monsoon continues in Tamil Nadu.