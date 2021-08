சென்னையில் கொட்டிய கனமழை: திருமூர்த்தி பஞ்சலிங்க அருவியில் வெள்ளம் - கோவிலை மூழ்கடித்த தண்ணீர்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் நள்ளிரவு நேரத்தில் மழை பெய்தது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அதிகாலையில் மழை பெய்ததால் குளிர் காற்று வீசியது. திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையால் பஞ்சலிங்க அருவியில் காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. தஞ்சாவூரில் பேருந்து பயணிகளுடன் வெள்ளத்தில் சிக்கிக்கொண்டது.

தென்மேற்குப் பருவமழை பல மாவட்டங்களில் விட்டு விட்டு பெய்து வருகிறது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் மழையால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது. தமிழகத்தில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் நான்கு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் நேற்று அறிவித்திருந்தது.

திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும், ஏனைய கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்ய கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்தது போல பல ஊர்களில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது.

சேலம், திருவண்ணாமலை, வேலூர், ராணிப்பேட்டையில் இடி மின்னலுடன் மழை - வானிலை சொன்ன நல்ல செய்தி

English summary

It rained at midnight in many districts of Tamil Nadu due to atmospheric circulation. It rained in the early morning in Chennai and suburbs, causing cold winds. Heavy rains in Tirupur district have caused flash floods at Panchalinga Falls. In Thanjavur, the bus was caught in a flood with passengers.