ராமநாதபுரம், நாகையில் இடியுடன் கனமழை... தமிழகம் முழுவதும் 5 நாட்களுக்கு மழை வெளுக்கும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குக் பருவமழை மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளது. இன்று முதல் 28ஆம் தேதி வரைக்கும் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. இன்று ராமநாதபுரம், நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்குப் பருவமழை கடந்த 20 நாட்களாகவே தீவிரமாக பெய்து வருகிறது. அபரிமிதமாக கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் ஏரிகள், குளங்கள் நிரம்பி வழிகின்றன. அணைகளில் இருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுவதால் ஆறுகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்துள்ளது. பல ஆயிரம் கனஅடி நீர் கடலில் கலந்து வருகிறது.

அடுத்தடுத்து உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலங்களால் சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் அதிகனமழை பெய்தது. தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளது. சில தினங்கள்மட்டுமே வெயிலடித்த நிலையில் மீண்டும் தொடர்கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு.. இந்த கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கும்.. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

English summary

The northeast monsoon has intensified again in Tamil Nadu. The Met Office has forecast heavy rains from today till the 28th. Ramanathapuram and Nagapattinam districts are likely to receive heavy showers today or so, the Met office said.