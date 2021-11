பிச்சு எடுக்கும்.. இன்று உருவாகிறது காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை- தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தெற்கு வங்கக்கடலில் இன்று புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகிறது. இது வேகமாக வலுப்பெற வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக கடந்த ஒரு வாரமாக தமிழ்நாட்டில் தீவிர கனமழை பெய்து வருகிறது. அதோடு வங்கக்கடலில் வடமேற்கு பகுதியில் ஏற்பட்ட காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாகவும் தீவிர மழை பெய்து வந்தது.

இந்த தாழ்வு பகுதி மேற்கு நோக்கி நகர்ந்தது. தற்போது அங்கு ஏற்பட்டுள்ள வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி வலிமை அடைந்து வருகிறது. இதனால் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாவதற்கான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளன.

மேட்டூர் அணை நாளை மாலைக்குள் நிரம்பும்- காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை!

English summary

Heavy rain in Tamilnadu: New low pressure will form today in the South of Bay of Bengal will lead to more rains.