2 நாட்களுக்கு வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை... உங்க ஊர் இருக்கா செக் பண்ணுங்க

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் 10 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. சுட்டெரிக்கும் வெயிலுக்கு இதமாக மழை பெய்யும் என்று கூலான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது வானிலை ஆய்வு மையம்.

மே 4 ஆம் தேதி தொடங்கிய அக்னி நட்சத்திரம் 28ஆம் தேதி முடிவுக்கு வரப்போகிறது. பல ஊர்களில் வெயில் பட்டையை கிளப்புகிறது. பகலில் வெயில் சுட்டெரித்தாலும் மாலை நேரங்களில் மழை பெய்கிறது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆவடியில் 9 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான், நீலகிரி மாவட்டம் நடுவட்டம், திருவள்ளூர் மாவட்டம் தாமரைப்பாக்கத்தில் 6 செ மழை பதிவாகியுள்ளது. பெரம்பலூர், ஆண்டிபட்டி, நிலக்கோட்டை, விழுப்புரத்தில் 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

சுள்ளென்று சுட்டெரிக்கும் சூரியன்..இடியும் மின்னலுமாய் கனமழை பெய்யுமாம்..வானிலை மையம் குட் நியூஸ்

Today Weather report: (இன்றைய வானிலை அறிக்கை) The Meteorological Department has forecast heavy rains in 10 districts of Tamil Nadu today and tomorrow due to global warming. The Meteorological Department has issued a cool forecast for the scorching sun.