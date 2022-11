6 மாவட்டங்களில் இன்று தட்டி எடுக்கப்போகும் மிக கனமழை..உங்கள் ஊரில் எப்படி செக் பண்ணுங்க

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, இராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் இன்றைய தினம் கன முதல் மிக கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் அதிகனமழை அளவாக 22 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. தஞ்சாவூர் 18 செமீ மழையும், கொள்ளிடத்தில் 16 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. சிதம்பரம் 15 செமீ, சேத்தியாதோப்பு, சிதம்பரம், பரங்கிப்பேட்டையில் 12 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

தென்தமிழக பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

