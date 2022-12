மாண்டஸ் கரையைக் கடந்தாலும் காற்று வீசும்..2 நாட்களுக்கு மிக கனமழை நீடிக்கும்..6 மாவட்ட மக்களே உஷார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் கரையைக் கடந்தாலும் தமிழகத்தில் இராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தர்மபுரி மாவட்டங்களில் 2 நாட்களுக்கு மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இன்று முதல் 4 நாட்களுக்கு கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

நேற்று தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த மாண்டஸ் புயல், நேற்று நள்ளிரவு மாமல்லபுரத்திற்கு அருகே கரையை கடந்து, இன்று காலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுக்குறைந்து வட தமிழக பகுதிகளில் நிலவுகிறது.

வேலூரில் இருந்து 40 கி.மீ தொலைவில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் நிலை கொண்டுள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் 6 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கும் எனவும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கனமழைக்கு ரெஸ்ட்..4 நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை..அச்சுறுத்திய காற்றழுத்தம் புஸ்

English summary

Chennai Meteorological Department has predicted that although Cyclone Mandus has crossed the coast, the districts of Ranipet, Vellore, Tiruvannamalai, Tirupattur, Krishnagiri and Dharmapuri are likely to receive very heavy rains for 2 days.