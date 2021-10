நீலகிரி, கோவை, தேனியில் இடி மின்னலுடன் மிக கனமழை - 5 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும்

Chennai

சென்னை: நீலகிரி, கோவை, தேனி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது. சென்னையை பொருத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக அங்குள்ள ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. திற்பரப்பு அருவியில் தண்ணீர் ஆர்பரித்து கொட்டுகிறது. தென்காசி மாவட்டத்தில் நேற்று மாலை முதல் மழை விடாது பெய்து வருகிறது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் மழையால் குற்றால அருவிகளில் வெள்ளம் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக தர்மபுரியில் 7 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது. நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி, ஜம்புகுட்டப்பட்டி, சோழவரத்தில் தலா 6 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது. ஸ்ரீபெரும்புதூர், கொட்டாரத்தில் தலா 5 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

Heavy rain with thunder and lightning in Nilgiris, Coimbatore and Theni - Rain lasts for 5 days The Chennai Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rain with thunder and lightning at one or two places in the Nilgiris, Coimbatore and Theni districts. For Chennai, the sky will be cloudy. The Met Office has forecast light to moderate rains in some parts of the city.