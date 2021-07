சென்னையில் இன்றும் வெளுத்து வாங்கிய மழை.. 2 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்குமாம்.. வெதர்மேன் கணிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்றும் பலத்தமழை கொட்டியது. ஒரு சில இடங்களில் மேகமூட்டம் காணப்பட்ட போதிலும் மழை வராமல் ஏமாற்றியது.தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாக கோயம்புத்தூர், நீலகிரி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது.

குறிப்பாக சென்னை நகர் பகுதிகள் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. வெப்பநிலை குறைந்து குளு, குளு சூழ்நிலை நிலவியதால் மக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

English summary

Heavy rains continued in Chennai city and suburbs today. Although it was cloudy in a few places, it did not rain