சென்னையில் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. 3 மண்டலங்கள் ஹாட்ஸ்பாட்டாகிறதா?.. டேட்டா சொல்வது என்ன?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னையில் அடையாறு, தேனாம்பேட்டை, கோடம்பாக்கம் ஆகிய மண்டலங்களில் அதிக அளவிலான கொரோனா ஆக்டிவ் கேஸ்கள் உள்ளது என தனியார் கொரோனா தரவு ஆய்வாளர் விஜய் ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனாவின் 3ஆவது அலை தொடங்கிவிட்டதாக மருத்துவ நிபுணர்களும் கொரோனா டாஸ்க் போர்ஸ் அதிகாரிகளும் தெரிவித்துள்ளனர். இந்தியாவில் கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரித்து வருவதற்கு காரணம் ஓமிக்ரான் என்ற புதிய வேரியண்ட்தான் காரணம் என சொல்லப்படுகிறது.

இந்த வேரியண்ட் வேகமாக பரவி வருகிறது, என்ற போதிலும் பாதிப்பு குறைவாகவே இருப்பதாக ஒரு ஆறுதல் செய்தியை நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். இந்த நிலையில் பல்வேறு மாநிலங்கள் இரவு நேர ஊரடங்கை அறிவித்துள்ளன. பள்ளி, கல்லூரிகள் மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளன.

English summary

Here is the data of covid cases in Chennai Zone. Adyar, Teynampet and Kodambakkam zones have most active cases now.