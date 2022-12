300 மரங்கள் வேரோடு சாய்த்து.. 4 உயிர்களை பறித்த மாண்டஸ் பயணம் இப்போ எங்கே? லைவ் லொகேஷன் இதோ

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயல் நேற்று நள்ளிரவு தொடங்கி இன்று அதிகாலை சென்னையையொட்டி கரையை கடந்த நிலையில் தற்போது அரபிக்கடல் நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. இன்று காலை 10.30 மணி நிலவரப்படி சோளிங்கரையொட்டி நிலைகொண்டுள்ளது.

வங்கக் கடலிலிருந்து சுமார் 12-15 கி.மீ வேகத்தில் மெல்ல கரையை நோக்கி நகர்ந்து வந்த மாண்டஸ் நேற்று நள்ளிரவில் மாமல்லபுரத்தையொட்டிய பகுதியில் கரையை கடந்தது.

புயலின் கண் பகுதி கரையை கடக்கும்போது பெரிய அளவு பாதிப்பு தெரியவில்லை என்றாலும், அதன் வால் பகுதி கடக்கும் போது சுமார் 65-85 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசியுள்ளது.

4பேர் பலி..9,280பேர் மீட்பு..3 மாவட்டத்தை புரட்டிய ‛மாண்டஸ்’..புயல் நிவாரணம் எப்போது?அமைச்சர் பதில்

English summary

Cyclone Mandous , which formed in the Bay of Bengal last night and crossed the coast near Chennai this morning, is currently moving towards the Arabian Sea. As of 10.30 am today, it is stationed near Solingarai.